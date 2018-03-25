Sürpriz evlilik teklifine sürpriz konuk

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tesadüfen şahit olduğu sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna dahil olarak, ikinci bir sürpriz yaşattı. Mustafa ve Ayşegül çiftinin heyecan ve mutluluğuna ortak olan Türel, 'evet'le sonlanan teklif sonrası, çiftin nikahını kıyma sözü verdi

Bolu 2. Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan Mustafa Sidal (21), 3 yıl önce tanıştığı Ayşegül İnan'a (20) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Birlikteliklerinin 3'üncü yılında askeri birliğinden izin alarak memleketi Antalya'ya gelen Sidal, asker kıyafetlerini giyerek Karaalioğlu Parkı içerisindeki miradorda sürpriz teklif için hazırlık yaptı. 'Benimle evlenir misin gönlümün sultanı' yazılı pankart hazırlayıp, yere çiçek ve notlardan kalp yapan Mustafa Sidal, hiçbir şeyden haberi olmayan kız arkadaşı Ayşegül İnan'ı beklemeye koyuldu.



TESADÜFEN GEÇİYORDU



Mustafa Sidal sevgilisinin gelmesini beklerken, Karaalioğlu Parkı'ndan tesadüfen geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile karşılaştı. Başkan Türel'i karşısında gören genç asker kısa süre şaşkınlık yaşadı. Evlilik teklifinin yapılacağını öğrenen Başkan Türel ise genç çiftin mutlu anlarına şahitlik yapmak istedi ve Mustafa Sidal ile birlikte Ayşegül İnan'ı beklemeye başladı. Bu sırada Mustafa Sidal ile sohbet eden Başkan Türel, espriyle hazır gelmişken nikahı da kıyma teklifinde bulundu.



SÜRPRİZ İÇİNDE SÜRPRİZ



Kısa bekleyişin ardından buluşma noktasına gelen Ayşegül İnan, erkek arkadaşı Mustafa Sidal'ın sürprizini görünce gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerine koşan genç çift dakikalarca sarıldı. Mustafa Sidal not kağıtlarından ve gül yapraklarından oluşturduğu kalbin içerisinde diz çökerek, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Mustafa'nın “Benimle evlenir misin" teklifine "Evet" karşılığını veren İnan, ikinci bir sürprizi de karşısında Başkan Türel'i görünce yaşadı. Başkan Türel, genç çifti yalnız bırakmayarak mutlu anlarına şahitlik etti.



NİKAHI DA KIYACAĞIZ



Evlilik teklifi sonrası ilk tebrik Türel'den geldi. Başkan Türel'in “Ayşegül tebrik ederim. Ben nikahı kıymaya geldim haberin var değil mi? Her şey hazır nikahı da kıyacağız şimdi" sözleri genç kızın heyecanını ve şaşkınlığını artırdı. Şakanın ardından Türel, “İkinizi de tebrik ediyorum. İnşallah nikahınızı da kıymak nasip olur. Ben de geçiyordum, bu tarihi ana şahit olayım dedim. İnşallah 216 gün sonra tezkere, ondan sonra nikahı kıyacağız. Uzatmayacağız" dedi.



DÜĞÜN ASKERLİK BİTİNCE



Sürpriz evlilik teklifinden haberi olmadığını dile getiren Ayşegül İnan ise arkadaşlarıyla buluşmaya geldiğini ifade etti. Evlilik teklifi karşısında büyük şok yaşadığını belirten Ayşegül İnan, Başkan Türel'in de bu sürprizin içinde yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç çift askerlik görevinin ardından düğün yapacaklarını söyledi.







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