Suruç'a şehit ateşi düştü

BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'ın acı haberi, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'ndeki babasının evine ulaştı
Tatvan- Hizan karayolunun Hazro Deresi Mevkii'nde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişinde infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in şehadet haberi, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde oturan baba evine askeri yetkililerce verildi. Acı haberle yıkılan aile, şehidin cenazesini karşılamak üzere hazırlık yapmaya başladı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Suruç’ta kılınacak cenaze namazının ardından Şıh Nasır Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Kaynak: DHA