Süs havuzunda korkunç olay!

Adıyaman'da 3 aylık erkek bebeğini parktaki süs havuzunda boğmaya çalıştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

İddiaya göre, Adıyaman Belediyesi temizlik görevlisi Eşref Atalay, Demokrasi Parkı'nda bir kadının kucağındaki bebeği süs havuzunda boğmaya çalıştığını fark etti.

Kadından bebeği alan Atalay, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebek ve kadını Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kimliğini belirlediği H.P'yi (37) burada gözaltına aldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Bebeği suya daldırdı"

Görgü tanığı Eşref Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzunun temizliğini yapmaya geldiğini söyledi.

Bankta oturduğu sırada bir kadının kucağındaki bebekle havuzun kenarında durduğunu fark ettiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kadın önce kucağındaki bebeği havuza atmaya çalıştı. Sonra kendisi havuza girdi ve bebeği suyun içine daldırdı. Ben olayı görür görmez kadının yanına koştum ve elinden bebeği aldım. Kadını da sudan çıkardım. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığını hissettim. Kadın bana 'Bu bebek kimin diye' sordu."

Olayı gören ayakkabı boyacısı Mustafa Adalı ise kadının hareketlerinden şüphelendiğini belirtti.

Kadının bir süre bankta oturduğunu dile getiren Adalı, "Daha sonra bebeğiyle havuza doğru gitti. Sonra müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldım. Ardından bebeği belediye görevlisinin elinde gördüm. Sağlık görevlileri de bebeğe müdahale etti." diye konuştu.

Öte yandan, gözaltına alınan H.P'nin "bipolar bozukluk" hastası ve bekar olduğu iddia edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bebeğin annesinin H.P. olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtti.