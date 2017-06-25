Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 47 yaralı

BALIKESİR’in Susurluk İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı ileri sürülen otobüs devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 47 kişi yaralandı

Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 47 yaralı
Kaza, saat 06.30 sıralarında Balıkesir- Susurluk karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden 55 yaşındaki Şahin Bahadı yönetimindeki 34 BN 63 06 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk-Balıkesir karayolunun Kürse mevkisinde iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuklaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yolculardan 61 yaşındaki Yusuf Sonposta kaza yerinde yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı. Yusuf Sonposta'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların büyük bölümü, ayaktaki tedavileri sonrası taburcu edildi.  Balıkesir Devlet Hastanesi'nde ise 2'si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför ve bir muavinin bulunduğu öğrenildi. Susurluk-Balıkesir karayolunda ulaşım, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Hatay'da 5 canlı bomba yakalandı!
Sonraki Haber
Annesi hastalığını fark etti, babası hayatını kurtardı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.