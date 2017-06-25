Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 47 yaralı

BALIKESİR’in Susurluk İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı ileri sürülen otobüs devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 47 kişi yaralandı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Balıkesir- Susurluk karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden 55 yaşındaki Şahin Bahadı yönetimindeki 34 BN 63 06 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk-Balıkesir karayolunun Kürse mevkisinde iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuklaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yolculardan 61 yaşındaki Yusuf Sonposta kaza yerinde yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı. Yusuf Sonposta'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların büyük bölümü, ayaktaki tedavileri sonrası taburcu edildi. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde ise 2'si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Otobüste 45 yolcu, 2 şoför ve bir muavinin bulunduğu öğrenildi. Susurluk-Balıkesir karayolunda ulaşım, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle tek şeritten kontrollü sağlandı.

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