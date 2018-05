"Süt işletmelerinin tercihi Lely Otomatik Süt Sağım Sistemleri"

1948 yılında kurulan Lely, hayvancılıkta sürdürülebilir, keyifli ve karlı bir gelecek için çalışmaktadır. İnek sağlığının yanı sıra Lely, süt sığırcılığı yapan işletmelerin esnekliğini ve verimliliğini artırmak için tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve veri sistemleri geliştirmektedir

1948 yılında kurulan Lely, hayvancılıkta sürdürülebilir, keyifli ve karlı bir gelecek için çalışmaktadır. İnek sağlığının yanı sıra Lely, süt sığırcılığı yapan işletmelerin esnekliğini ve verimliliğini artırmak için tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve veri sistemleri geliştirmektedir.

Lely, 25 yılı aşkın süredir kazanmış olduğu tecrübesi ile dünya çapında robotik sağım konusunda lider konumdadır. Hollanda, Maassluis’teki genel merkezi, satış ve servis için özel Lely Center tesislerinden oluşan global bir ağ ile Lely, kırktan fazla ülkede faaliyet göstermektedir.



Son teknoloji ile geliştirilmiş yeni Lely Astronaut A5 otomatik süt sağım sistemi , sağımda gelinen son noktadır. Lely, otomatik sağım sistemini icat ettiği günden bugüne geçen 25 yıl boyunca, zorlu bir yolculuk geçirdi. 1992 yılından beri inekleri anlamaya çalıştı ve müşterilerini dikkatle dinledi. Başarısını kanıtlamış uygulamaları devam ettirdi, aynı zamanda sistemi geleceğe uygun olacak şekilde değiştirdi. Otomatik sağım ilkeleri ve odak noktası olan güvenilirliğin yanı sıra kullanım kolaylığı ve maliyet verimliliği, inekler ve çiftçiler için kullanımı en kolay sağım sistemini üretmesine yardımcı oldu. Yeni Lely Astronaut A5 otomatik süt sağım sistemleri nin yeni hibrit kolu sayesinde inek konforu daha da artırılmıştır: dolayısıyla sessiz, daha hızlı, enerji açısından daha verimli ve hatasız bu kol sayesinde, istikrarlı sağım yapılır. Süt sağımı sırasında ineğin her hareketini sürekli olarak izlenir ve memeye hep yakın durarak, beklenmedik bir hareket olması durumunda kol kendisini hızlıca adapte edebilmektedir. Bu düvelerde bile hızlı ve sorunsuz bir sağım sürecini sağlar.

Süt sığırcılığı yapan işletmelere, otomatik süt sağımdaki 25 yıllık uluslararası tecrübesi ve bilgi birikimiyle danışmanlık hizmeti de veren Lely, modern çiftçilik yapılmasına yardımcı oluyor. Lely çözümleri kullanan işletme sahipleri, hayatlarını sağım ve yemleme saatlerine bağlı yaşamıyor, çalışanlara ilişkin problemler ve insan kaynaklı hatalara maruz kalmıyorlar. Kazançları gözle görülür şekilde artıyor ve işletmelerini her an her yerden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarından takip edip yönetebiliyorlar.



Müşterileri için, çiftçiliğin geleceğini sürdürülebilir, kârlı ve keyifli hale getirmek için çalışan Lely, otomatik sağım sistemleriyle sunduğu stressiz, sık ve doğru sağım avantajlarıyla, süt sığırcılığı yapan çiftliklerdeki süt verimini %9,6 artırıyor. 2017 yılında, Hollanda’da CRV firmasının veritabanında bulunan toplam 1,25 milyondan fazla inek ve 14.000’den fazla süt sığırcılığı yapan işletme üzerinde yapılan araştırmaya göre, Lely Astronaut kullanan çiftçiler diğer marka süt sağım robotu kullanan çiftçilere oranla yılda ortalama %3,7, sağım odası kullanan işletmelere oranla ise %9,6 daha fazla süt üretiyor. Böylece, çiftçilere daha yüksek süt verimi, zamandan tasarruf ve daha az iş gücü avantajı sağlıyor. Sonuç olarak, Lely ürünleriyle elde edilen; süt kalitesinde iyileşme, zaman, emek ve enerji tasarrufu, hastalıkların önceden tespit edilmesi, hayvanların stres düzeyindeki azalma gibi birçok avantaj sayesinde, yapılan yatırımın karşılığı kısa sürede geri alınıyor. Maliyet nedeniyle teknoloji yatırımlarından uzak duran Türk çiftçilerinin imdadına ise, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği Programı (KKYDP) kapsamında sunulan hibeler ve Avrupa Birliği Kalkınma Desteği olan IPARD yetişiyor. Yatırımları %65’ine kadar karşılayan bu hibelerle, süt üretimi yapan çiftliklerin modern teknolojileri kullanarak AB standartlarına ulaşmaları kolaylaşıyor. Süt kalitesindeki artış, zaman, işgücü ve yakıt tasarrufu, hastalıkların önceden tespit edilmesi, hayvanlarda stres faktörünün ortadan kaldırılması gibi avantajlar sunan Lely’nin tüm ürünleri de bu hibeler kapsamında değerlendiriliyor.