Suudilerin gözünden Kaşıkçı'nın son sözleri

Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili, İstanbul'daki konsolosluk binasına giren Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'in yakın koruması Mutreb'e "Ne yapıyorsunuz? Beni kaçıracak mısınız?" diye sorduğunu anlattı. Riyad'ın iddiasına göre, gelen yanıt ürperticiydi: "Seni uyuşturacağız ve kaçıracağız..." Yetkili ayrıca Kaşıkçı'nın ölümünün müzakere ekibinin bir hatası sonucu olduğunu savundu: "Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu."

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü dün gece yarısı kabul eden Suudi Arabistan'dan bugün yeni bir açıklama geldi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı cinayetinin müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyledi. Yetkili, "Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu" dedi.

2 Ekim tarihinde İstanbul Başkonsolosluğu'na giren gazeteci Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilmişti. Günlerce cinayeti inkar eden Riyad yönetimi, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü kabul etti.

Dünden bu yana Suudi Arabistan'a dünyadan tepki yağıyor ve Reuters'ın yeni haberinin başlığı 'Suudi Arabistan, şüpheler arasında Kaşıkçı'nın ölümünde diğer hikayeyi kanıtlamaya çalışıyor' oldu.

Haberde ayrıca, konsolosluk içerisinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın koruması Maher Abdulaziz Mutreb'le Cemal Kaşıkçı'nın konuşmalarına dair detaylar var.

Buna göre, Kaşıkçı Mutreb'e "Ne yapıyorsunuz? Beni kaçıracak mısınız" diye sordu, Mutreb'den "Seni uyuşturacağız ve kaçıracağız" yanıtını aldı.

Suudi yetkili, tartışma sürerken Kaşıkçı bağırmaya başladığını, paniğe kapılan timden birinin gazetecinin ağzını kapatmaya çalıştığını ileri sürdü. Yetkili, ağzı kapatılan Kaşıkçı'nın öldüğünü savundu.

Soruşturmada 18 kişinin gözaltına alındığını ve üst düzey üç istihbarat görevlisinin kovulduğunu duyuran Riyad yönetimi, halen Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu açıklamış değil. (Milliyet)