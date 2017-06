Tabancayla boğazından vurdu, polise teslim oldu

İZMİT'te, Fikri Fatih C. aralarında husumet bulunan 68 yaşındaki Sebahattin Özdemir'i tabancayla ateş ederek boğazından vurdu. Sebahattin Özdemir tedavi altına alınırken, Fikri Fatih C. polis merkezine giderek teslim oldu

Olay öğle saatlerinde, İzmit Cumhuriyet Parkı'nın yanında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Fikri Fatih C. ile Sebahattin Özdemir, parkın yanında karşılaşınca tartışmaya başladı. Fikri Fatih C. üzerindeki silahı çekerek Sebahattin Özdemir'i boynundan vurduktan sonra tartakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sebahattin Özdemir'e çevredekiler yardımcı olurken, 112 Acil'den yardım istenildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sebahattin Özdemir tedavi altına alındı. Fikri Fatih C. olaydan sonra parkın yakınında bulunan Saraybahçe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

