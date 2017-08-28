Taburcu edildiği hastane bahçesinde ölü bulundu

BURSA'da, akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen 49 yaşındaki Ogün Özmut, kafa travması şüphesiyle Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilen Ogün Özmut, hastanenin arka kısmındaki tıbbi atık deposunun önünde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde sokaklarda yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı beilirtilen Ogün Özmut, dün saat 21.00 sıralarında kafa travması şüphesiyle Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve MR'ı çekilen Özmut, saat 22.00 sıralarında taburcu edildi. Hastaneden çıkan Özmut, sabah saatlerinde hastanenin güvenlik görevlileri tarafından tıbbi atık deposunun önünde yerde hareketsiz olarak bulundu.



Haber verilmesi sonucu gelen sağlık ekipleri, Ogün Özmut'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Özmut'un yüzünde morluklar olduğu kaydedildi.



Ogün Özmut'un cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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