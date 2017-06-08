Taciz zanlısını ambulansta linç etmek istediler

ADANA'da 16 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 38 yaşındaki F.İ., çocuğun yakınlarınca ambulans içinde linç edilmek istendi

Olay, Seyhan İlçesi'ndeki Merkez Parkta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle parka gezmeye gelen 16 yaşındaki erkek çocuk sigara içmek için ailesinin yanından ayrıldı. Bankta oturan çocuğun yanına gelen F.İ., iddiaya göre önce çocuktan sigara istedi, daha sonra cinsel ilişki teklif etti. Genç de 'Birazdan geleceğim, burada bekle' diyerek durumu ailesine bildirdi. Taciz olayını yakınlarına anlatan çocuk, ailesiyle birlikte tekrar yanına geldiği F.İ.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dövülen F.İ.'yi, grubun elinden zorlukla kurtardı. Öfkeli kalabalık çağrılan ambulansa bindirilen F.İ.'nin indirilmesini istedi. Bu gerginlik sırasında 2 kişi ambulansa binip tacizciyi linç etmek istedi. Arbedeyi polis güçlükle önledi. Olayların büyümesi üzerine tacizci ambulansla birlikte Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. Tacize uğrayan genç de ailesiyle birlikte karakola gidip şüpheliden şikayetçi oldu.

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