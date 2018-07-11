Tacizci diye dövdüler ama...

Adana'da, kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen kişi, vatandaşlarca dövüldü. Cep telefonuyla kayda alınan dayak anı, sosyal medyada paylaşıldı

Tacizci diye dövdüler ama...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:29

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında cinsel organını çıkarıp, teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı öne sürülen, ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kişi, kendisini fark eden vatandaşlarca dövüldü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Vatandaşlar, dövdükleri kişiyi daha sonra polise teslim etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MAĞDUR OLDUM

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yapan M.A. mağdur olduğunu belirterek, "Bir grup arkadaşımızla beraber alacağımız olan kişinin iş yerine gittik. Daha sonra çıkan tartışmada arkadaşlarıma saldırdılar. Yaralanan arkadaşlarım olay yerinden uzaklaşınca orada bir tek ben kaldım. Daha sonra çevredeki vatandaşların dikkatini çekmek ve saldırıyı kabul edilebilir kılmak için 'bu şahıs tacizci' diye bağırarak bana saldırdılar. Cinsel organıma ve yüzüme vurup küfür ettiler. Toplumda son günlerde yaygınlaşan çocuk tacizi hassasiyetini benim üzerimde suistimal ettiler. Olayla ilgili karakolda ifademi verdim. Söz edildiği gibi bir olay olsaydı şu anda tutuklu bulunurdum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tacizci dayak #adana
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