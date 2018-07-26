Tacize uğrayan genç kızın sesi duyuldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Tacize uğradım" diyerek yetkililerden yardım isteyen genç kız için çok yönlü çalışma ve takip başlattı

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:02

Sosyal medyada yayınladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

"BAKANLIK OLARAK KIZIMIZIN YANINDAYIZ"

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Etiketler; #bahar doğrul #taciz
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