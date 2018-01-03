Taksiciyi boğazını keserek öldürdüler!

Adana'da taksici Yaşar Özgan (60), boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

Taksiciyi boğazını keserek öldürdüler!

Olay, Çukurova ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vatandaşlar, taksici Yaşar Özgan'ı boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan'ın cesedinin yanındaki taksiyi incelemeye aldı. Ekipler, Özgan'ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunun portakal bahçesi içerisinde kanlı bir valiz bulundu.

Bu sırada, Özgan'ın cep telefonu çaldı. Polisler ise telefona cevap vererek, arayan müşteriye "Taksici şu anda burada yok" dedi. Daha sonra polis görgü tanıklarının ifadesini alarak, cinayet zanlısının elinde silahla portakal bahçesine kaçtığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKSİ ÜCRETİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Bogazı kesilerek öldürülen taksici Yaşar Özgan'ın katil zanlısı olarak, özel güvenlik görevilisi Fuat Demirdelen (37) saklandığı portakal bahçesinde yakalandı. Cinayet ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis,  drone, helikopter ve hassas burunlu köpek ile bölgedeki portakal bahçelerinde arama yaptı. Bir bahçede saklanan Fuat Demirdelen, yakalandı. Gözaltına alınan Demirdelen ilk sorgususunda, taksisine bindiği Yaşar Özgan'la taksimetre ücretinde anlaşamadıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği arama çalışmalarında cinayet zanlısı Fuat Demirdelen zırhlı araçla sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksici cinayeti #adana
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