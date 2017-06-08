Talihsiz aile, şimdi de evden atılma korkusu yaşıyor

ADANA'da yaşadıkları acı olaylarla gündeme gelen tarım işçisi 6 çocuk babası 53 yaşındaki Hayati Omitağ ile eşi 47 yaşındaki Döne Omitağ, şimdi de yıllık 5 bin lira olan ev kirasını ödeyemediği için evden atılma korkusu yaşıyor

Seyhan İlçesi'ndeki Ova Mahallesi'nde oturan Hayati ve Döne Omitağ, 1997 yılında evleri yanınca sokakta kaldı. Yaşamlarını yapılan yardımlarla sürdürmeye çalışan Omitağ çiftinin, 1999'da o zaman 11 yaşında olan kızları Tuğçe, komşuları tarafından tecavüz edilip öldürüldü. Tuğçe Omitağ'ın cesedi kanalizasyon çukurunda bulundu. Tecavüzcü komşu ömür boyu hapis cezasına mahkum olup cezaevinde yaşamını yitirdi. Bu olaydan bir yıl sonra motosikletle tarlaya giden Hayati Omitağ kaza yaptı. Omzundan sakatlanıp uzun süre tedavi olan ve yürümekte güçlük çeken baba Omitağ, tansiyon ve kalp rahatsızlığı da ortaya çıkınca tamamen çalışamaz hale geldi.



BAKIM PARASIYLA GEÇİNİYORLAR



Yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle perişan olan ailenin, bu kez 2001 yılında kızları Elif'in omuriliğinde tümör görüldü ve ilik kanseri tanısı konuldu. Bugün 20 yaşında olan Elif'e doktorları, "Son günlerini mutlu yaşasın. Onu üzmeyin" tavsiyesinde bulundu. Yatağa bağlı yaşayan Elif'e bir bebek gibi bakıp altını temizleyen anne Döne Omitağ, kızının başından ayrılmadığını, eşinin de çalışamadığını ve devletin kızları için verdiği aylık 960 lira evde bakım parasıyla geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Kızı Elif'i, biberona koyduğu bebek mamasıyla 3 öğün beslediğini ve hayatını kızına adadığını belirten Döne Omitağ, "Hasta kızımız için ödenen evde bakım parasıyla karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Eşim de çalışmıyor. Kirada oturuyoruz, kızımı artık mama ile besliyorum. Hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.



Yaşadıkları talihsizliklerle mücadele ederken şimdi de kirayı ödeyemedikleri için evden atılma korkusu yaşadıklarını anlatan Döne Omitağ, "Yıllık ev kiramız 5 bin lira. Ev sahibi kirayı istiyor. Ödeyemezsek evden atılacağız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sesimizi duyup yardım etmesini istiyoruz" diye konuştu.







Kaynak: