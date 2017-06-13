Tanju Çolak hakkındaki karar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Ankara'da 23 kişi gözaltına alınmış, Tanju Çolak ise İstanbul'da gözaltın alınarak Ankara'ya getirilmişti.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Tanju Çolak'ın da bulunduğu 10 kişi bu sabah Ankara adliyesine sevk edildi.  
 

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.


SERBEST BIRAKILDI


Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen  eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kaynak: DHA
Etiketler; #tanju çolak
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