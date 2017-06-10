Tanju Çolak, mafya operasyonunda gözaltına alındı

Ankara merkezli mafya operasyonunda eski golcü Tanju Çolak İstanbul'da gözaltına alındı. Çolak, Ankara'ya götürülüyor

Ankara merkezli mafya operasyonunda bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak gözaltına alındı.



İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.



Milliyet'in haberine göre; Çolak'ın Ankara merkezli mafyayla bağlantısı olduğu belirlendi ve gözaltı kararı verildi.