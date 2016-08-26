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    • Tanklar önde, ÖSO arkada Suriye'ye girdiler

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve "Fırat Kalkanı" adı verilen harekat kapsamında tank birliklerinin Suriye sınırından içeri girdiği bildirildi

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 11:33
    Tanklar önde, ÖSO arkada Suriye'ye girdiler
    Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre TSK, sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyine başlattığı, "Fırat Kalkanı" operasyonu çerçevesinde planlanan faaliyetlerini icra ediyor.

    TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen harekat kapsamında tank birlikleri Suriye sınırından içeri girdi.

    Halen süren harekatla hudut güvenliğinin sağlanması ve terör örgütü DAEŞ ile mücadele kapsamında koalisyon güçlerine destek verilmesi amaçlanıyor.

    TANKLARIN PEŞİNDEN ÖSO GİTTİ

    Cerablus'a yönelik askeri harekatın başlaması ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tankları sınırı geçerek Suriye topraklarında ilerledi.

    İş makineleriyle dünden itibaren yapılan yol açma çalışmalarının ardından birliklerinden çıkan tanklar, sınırı geçerek Suriye'ye girdi. Tankların gidişi sırasında zaman zaman önüne engel olarak çıkması muhtemel alanlar da top atışlarıyla ateş altına alındı.

    Tankların peşinden de üzerlerine uçaksavar yerleştirilen kamyonetlere binen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ilerledi. Atış yaparak ilerleyen tanklarla Cerablus'a giren ÖSO güçleri kenti IŞİD'den temizlemek için operasyonları başlattı.

    Öğle saatlerinden itibaren Cerablus'ta patlama sesleri artarken, hedef alınan IŞİD mevzilerinden yoğun duman yükseliyor.

    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Tsk, Tank, Tank Cerablus, Tank ışid

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