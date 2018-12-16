Tarihi hamamda can pazarı ! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı’nda, içeriyi ısıtmak için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden, Habip Doğan kaldırıldığı hastanede öldü

Tarihi hamamda can pazarı ! Ölü ve yaralılar var
16 Aralık 2018 Pazar 14:25

Olay, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı’nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, hamamın içini ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Habip Doğan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onayın tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onayın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hamam #kömür #soba
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