GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



"GÜLE GÜLE SEVGİLİ...TARIK" YAZMIŞTI



"SONUNDA SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM"

"ONDAN SONRA HİÇ AŞK YAŞAMADIM"

Tarık Akan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere dün saat 15.00'te Teşvikiye Camii'ne getirildi. Yoğun katılım nedeniyle tabutun çevresinde yaşanan izdiham, gerilime neden oldu.66 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın usta oyuncusu için düzenlenen cenaze törenine kızı Özlem Üregül, oğulları Barış Zeki ve Yaşar Özgür Üregül, hayat arkadaşı Acun Günay, Sanatçı Emel Sayın, Nuri Alço ile sevenleri katıldı.Unutulmayacak birçok filmde birlikte rol alan arkadaşı Tarık Akan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Emel Sayın, tabutun başında gözyaşlarını tutamadı.Emel Sayın, Tarık Akan'ın ölümü üzerine birlikte yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp "Güle güle sevgili... TARIK" yazarak dostuna veda etmişti.Bu konuda yıllarca fazla konuşmayan Tarık Akan, bir defasında "Hep aşık delikanlıyı oynamıştım ama aşkı yaşamamıştım. Sonunda sırılsıklam aşık oldum. Önce aramızdaki elektriğe engel olmaya çalıştık. Hele o çok direndi. Ancak aşka set çekilmiyor. Tam dört sene sürdü" açıklamasını yapmıştı.O kadının Emel Sayın olduğu hep iddia edilmişti ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamamıştı. Emel Sayın ise aşk iddialarını yıllar sonra doğrulayarak "Ondan sonra hiç aşk yaşamadım" dedi.