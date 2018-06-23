Tarım Bakanı'ndan enteresan sözler: Hayretler içerisindeyim

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin milletvekili adaylarıyla bir tesiste düzenlenen programda, dikkat çeken ifadeler kullandı...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Fakıbaba burada yaptığı açıklamalarda patatesteki fiyat artışıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.

Bakan Fakıbaba, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Fiyat artışlarının normal olmadığını vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:

“Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim.” (Odatv.com)