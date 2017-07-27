Tarsus'ta esrarengiz kazıda gizem ve göçük büyüyor

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde koruma altında 256 gündür devam eden esrarengiz kazıda gizem ve göçük büyüyor

Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bulunan, büyük gizlilik içinde sürdürülen ve polisler tarafından korunan evin bahçesinde yapılan kazı büyüdükçe mahallede göçükler meydana geldi. İlk etapta çevredeki bir evin duvarının yıkılmasına neden olan göçük, ardından da sokağın bulunduğu yolun çökmesine yol açtı. Yola dolgu malzemesi dökülerek onarım yapılırken, mahalleliyi de yeni bir tedirginlik sardı. Kazının genişlemesi ve derinleştirilmesi ile birlikte yaşanan göçükler, kazının yol açtığı endişeye yeni bir boyut kazandırdı. Evlerinin yıkılmasından korkan mahalleli, muhtar aracılığıyla korkularını yetkililere duyurmaya çalıştı. 13 Kasım 2016 tarihinden bu yana süren kazıya ilişkin yetkililer herhangi bir bilgi vermezken, kazının süreci ise gizemin ve çökmelerin artmasına neden oluyor.82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat, kazının yapıldığı yerde oturan vatandaşların bilgi almak istediğini ama karşılarında yetkili bulamadıklarını söyledi. Yaşanan çökmelerle ilgili vatandaşın çok endişeli olduğunu, hatta Türkiye genelinden arayıp kazı ile ilgili kendilerine soruları sorulduğunu kaydeden Altunkanat, "Kazıyla ilgili kimse bilgi vermiyor ama. Vatandaşlar büyük bir endişe içinde. Etrafta sürekli polisin olmasından biraz rahatsızlar. Biran evvel kazının gerçekleştirilmesi lazım. Ya vatandaşı oradan taşıyıp tamamen kazıya başlasınlar ya da insanlar tedirgin olmaya devam edecek. Kazı yapılıyor ama ne tarafa gittiği belli değil. Sokakta çöken yerler var. Oradaki evler eski ve çökme yaşanabilir. Yetkililer bir ara vatandaşların oradan taşınacağını söylemişti. Vatandaş bize geliyor, toplanıp valiliğe gitmek sesini duyurmak istiyor. Ailece huzursuz olduklarını söylüyorlar. Pencerelerin açılmasını bile yasaklıyorlar. Devlet elbette kazsın ama insanlar mağdur olmasın" dedi.Mahalle sakinlerinden Tolga Salih, "Aylardır bu kazı devam ediyor ama hala bir sonuca varılamadı. Arka tarafta polis korumasında sürüyor. Biz de endişeleniyoruz artık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir açıklama yapılmasını, bizi bilgilendirmelerini istiyoruz. Burada ne olduğu belli değil" diye konuştu.Aynı sokakta esnaf olan Erkan Uzunlar ise, "Bize hiç bir bilgi vermiyorlar. Polisler sürekli gidip geliyor. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz ve bu bizi endişelendiriyor. Halk arasında tarihi eser, hazine olduğu söyleniyor. Ama ne olup bitiyor kimse bilmiyor. Endişe verici bir durum" ifadelerini kullandı.Hala polis barikatları ile korunan sokakta endişe devam ederken, yaşanabilecek bir çökme sokakta bulunan eski yapıların yıkılmasına yol açabilir.