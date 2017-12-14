Tartışma yaratan o siteye erişim yasağı geldi!

Geçtiğimiz günlerde gündeme düşen ikinci eş bulma sitesi tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararını verdi

Türkiye'de ikinci eş bulma sitesi geçtiğimiz günlerde açılmış, duyulması ile birlikte de büyük tepkilere neden olmuştu. Evlilikci.com adı ile açılan site için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise kapatma kararı verdi.



İngiltere ve Endonezya'da da var olan ikinci eş bulma sitesi, Türkiye'de de açılmıştı. Siteyi kuranlar vatandaşları ikna etmek için Nisa suresinden alıntı bile yapmıştı.



Sitenin girişinde ise şu ifadeler yer alıyordu: “Türkiye'nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya'dan sonra), ikinci eş bulma sitesine hoşgeldiniz... Tüm semavi dinlerin izin verdiği ve ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu bazı sorunların çözümüdür; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi... Amacımız insanımızın bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmaktır."



Siteden kimlerin faydalanabileceğine dair bölümde ise "Evlenecek birisiyle karşılaşamamış hanımefendiler, Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler, Cinsel ihtiyaçlarını günaha girmeden karşılamak isteyen erkek ve kadınlar, Evlenmek istemeyen (çesitli sebeplerle) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler, Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler, Evlenmek isteyen herkes." ifadelerine yer verilmişti.



Bu ifadeler toplumda tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sonrası BTK siteye erişim yasağı getirdi. Siteye girenlerin karşısına, "Bu internet sitesi (evlilikci.com) hakkında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 13/12/2017 tarih ve 2017/9033 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır." ifadeleri çıkıyor.