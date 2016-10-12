Tartıştığı amirini vurdu, intihar etti

Ankara'da Kalkınma Bankası güvenlik görevlisi, tartıştığı amirini vurarak, öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Çankaya'nın İlçesi'ndeki Necatibey Caddesi'nde bulunan Kalkınma Bankası'nın hizmet binasında görevli güvenlik amiri 48 yaşındaki Cevdet Y. ile güvenlik görevlisi 34 yaşındaki Şenol K. arasında sabah erken saatlerde tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Cevdet Y.'nin odasından silah sesleri gelmesi üzerine odaya giren kurum çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cevdet Y. ile Şenol K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ



Polis ekipleri yaptıkları incelemede, güvenlik görevlisi Şenol K.'nın emekli polis memuru Cevdet Y.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiğini tespit etti. Cevdet Y. ile Şenol K.'nın cansız bedenleri, yapılan olay yeri incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.