Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!

Kahramanmaraş'ta şizofreni hastası olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Recep Özdil, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 57 yaşındaki Aydın Özdil ve 26 yaşındaki oğlu Recep Özdil tartışmaya başladı. Tartışmanın nedeni bilinmezken, tartışmanın kavgaya dönmesi ile Recep Özdil babasına saldırdı. Oğlu tarafından bıçaklanan Aydın Özdil, boyun ve baş kısmında yaklaşık 20 bıçak darbesi aldı. 8 çocuk babası olduğu öğrenilen Aydın Özdil olay yerinde hayatını kaybetti.

Sesleri duyan Özdil'in çocuklarından biri odaya girince babasının cesedi ile karşılaştı. Olay yerine polis çağrıldı. Polis ekipleri cesedi hastane morguna gönderirken, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Recep Özdil ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kahramanmaraş #cinayet
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