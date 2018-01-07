Tartıştığı emlakçıyı bacağından yaraladı

DENİZLİ'de, emlakçı Aydın Girgin'i (26) bacağından tabanca ile yarayıp kaçan Mesut Kaya (30), polis tarafından 2 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Olayın Kaya'nın otomobilini Girgin'in işyerinin önüne park etmek istemesi üzerine çıktığı ileri sürüldü

Mesut Kaya, dün saat 14.00 sıralarında, iddaya göre, otomobilini emlakçı Aydın Girgin'in Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi'ndeki işyerinin önüne park etmek istedi. Bunun üzerine iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Mesut Kaya, daha sakin bir yerde konuşmak istediğini belirtip, Girgin'i 1549 Sokak'a götürdü. Mesut Kaya,, burada belinden çıkardığı tabanca ile Girgin'in bacaklarına doğru peşpeşe ateş etti. Girgin, sağ bacağından yaralanıp, acı içinde yere yığılırken Kaya, kaçtı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, silah sesini duyan çevredekiler durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Girgin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinde 5 boş kovan bulundu. Olayın arından kaçan Mesut Kaya, 2 saat sonra polis tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı. M.K.'nin polisteki işlemlerinn ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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