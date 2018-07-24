Tartıştığı eşini vurdu, intihar etti!

Konya'da hurdacılık yapan bir kişi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak yaraladı. Şahıs daha sonra da aynı silahı başına dayayarak intihar etti

Acı olay Konya'nın Meram İlçesi'ndeki Tırılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 04.30 sıralarında 42 yaşındaki Yakup Kaya ve 36 yaşındaki eşi Emine Kaya tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Kaya, yan evde oturan kardeşinden yardım istedi. O sırada Yakup Kaya, bahçede kurusıkıdan bozma silahla eşine ateş açtı. Emine Kaya bacaklarından ve karnından yaralanarak yere yığıldı. Daha sonra Yakup Kaya, aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.

Emine Kaya'nın kardeşi durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı ancak Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Kaya ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Çiftin 7 ile 11 yaşları arasında 3 çocuğunun olduğu ve çocukların o sırada odalarında uyudukları öğrenildi.