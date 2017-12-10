Tartıştığı kadını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Nafiye Şahin ve Kemal Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Kemal Y. belinden çıkardığı tabanca ile Şahin'e 9 el ateş etti. Kemal Y. kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak kanlar içinde yerde kalan Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahelelere rağmen Nafiye Şahin öldü.Kaynak: DHA
Nafiye Şahin'in daha önce kendisini rahatsız etmesi gerekçesiyle Kemal Y.'den şikayetçi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan Kemal Y.'nin bulunması için çalışma başlattı.
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