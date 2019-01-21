Çeşitli yapı ve yol çalışmalarında kırılmış taşlar kullanılmaktadır

Firmalar bu tür işleri için konkasör kullanarak kaba taş malzemelerini küçük parçacıklara ayırmaktadırlar. Ülkemizde bu içler için tercih edilen mobil konkasör tesisleri Fabo firması tarafından üretiliyor. Firma sabit ve mobil tesisler kurarak inşaat sektörüne büyük hizmetler vermektedir.

Kullanım Alanları

www.fabo.com.tr sitesini ziyaret ettiğinizde firmanın 40 yıldır şantiye alanları için farklı tiplerde konkasör tesisi üretimi yaptığını göreceksiniz. Kankasör kullanım alanları olarak, kentsel dönüşüm tesisleri, maden kırma eleme tesisleri, taş kırma eleme tesisleri, organize sanayi bölgeleri, agrega tesisleri, alt yapı çalışmaları, metro inşaatları, asfalt atıklarının kırılması, su ve kanalizasyon kanalları, doğalgaz boru hatları, hidroelektrik santralleri, mermer atıklarının temizlenmesi gibi tüm şantiye alanlarını sıralayabiliriz.

Mobil Tesis

Konkasör tesislerinin mobil olarak kurulması, şantiye alanında yapılan çalışma tamamlanınca ayın sistemin başka bir yere nakledilmesi ve tesisin kolay taşınmasını sağlayacaktır. Fabo firmasının, taş kırma, eleme ve yıkama tesisleri, primier kırıcılar, paletli eleme tesisleri gibi sektörün tüm ihtiyaçları için teknolojik tesisler üretimi yaptığı görülmektedir.

Firmaya ait mobil konkasör tesislerinin 6 farklı modeli bulunmaktadır. Tesis modelleri yapılacak işin kapasitesine ve kullanım alanına göre değişmektedir. Tüm tesislerde aşındırılması az olan madenlerin istenilen küçüklükte ve kalitede kırılarak yeni inşaat ürünü üretilmektedir. Firmanın ürettiği tüm tesis modelleri tek bir taşıyıcı araç ile istenilen yere taşınabiliyor.