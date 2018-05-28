Taşınacak seçmen sayısı açıklandı

YSK Başkanı Güven taşımalı sandıklarla ilgili açıklamada bulundu. Güven, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin" diye konuştu

Taşınacak seçmen sayısı açıklandı
28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:17

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde güvenlik gerekçesi ile taşınacak sandıklara ilişkin açıklamada bulundu.

Güven, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor" dedi.

"HÜR İRADEYLE SANDIĞA GİDİLMESİ ÖNEMLİ"

Titiz bir değerlendirmeyle böyle bir karar aldıklarını belirten Güven, "Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli. Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurul'da titiz bir değerlendirmeyle karar verdik" şeklinde konuştu.

Etiketler; #ysk #sadi güven
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