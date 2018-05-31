Tatilcilerin yüzde 60'ı ikinci tur için programlarını iptal etti

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın baskın seçim kararını açıklamasının ardından Türkiye, 24 haziranda cumhurbaşkanı ve genel seçime gidecek. Cumhurbaşkanı seçiminin 8 temmuzda yapılacak ikinci tura kalma ihtimali sebebiyle, bu tarihte yapılacak organizasyonlarda iptaller artmaya başladı. Seçimin ikinci tura kalacağını tahmin eden yurttaşların program iptalleriyle, oran şimdiden yüzde 60'a ulaştı, daha da artması bekleniyor

Dünya Gazetesi'nden Selenay Yağcı'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanması düğün, tatil gibi tüm planları değiştirdi. Nisan ayında yapılan bu açıklamanın ardından birçok tatilci yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimlerinden yararlanmak için aylar öncesinden yaptığı rezervasyonları iptal ettirmek zorunda kaldı. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek ilk tur için iptallerin oranı yüzde 75’i bulurken ikinci turun yapılması planlanan 8 Temmuz haftasına erken rezervasyon yaptıranlar da iptal oranı sadece yüzde 10 oldu. Ancak 8 Temmuz tarihi yaklaştıkça iptallerin oranı artmaya başladı. Şimdilerde yüzde 60’lara ulaşan oranın daha da artması bekleniyor.

Erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleri ile karşılaştıklarını söyleyen Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, ilk etapta 24 Haziran tarihi için iptallerinin oranının yüzde 75 olduğunu ancak şu an iptallerin yüzde 90’ı bulduğunu ifade etti. Haziran ayının sezon başı olduğu için tereddütlerin daha az olduğunu belirten Onaran, “Ancak 8 Temmuz fiyatların en yüksek olduğu dönemlerden biri. Tatilciler uygun fiyatta aldıkları tatillerinden başka çözüm bulmak için beklemiş olabilirler. Ancak tarih yaklaştıkça iptallerin oranı artıyor. Şimdiden yüzde 60’ı buldu” diye konuştu.

Erken rezervasyonlara iptal

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, son üç yılda yerli turistin erken rezervasyon avantajlarını öğrendiğini ifade ederek, “Satın alan tatilci bu avantajlarını kaybetmemek için ilk şokla beklemiş olabilir. Tarih yaklaştıkça iptal ve değiştirme oranları artacaktır” dedi.

Setur’dan bir yetkiliye göre ise seçim gibi önemli sebeplerde koşulsuz iptal hakkının olduğunu öğrenen tatilcinin 8 Temmuz tarihinden vazgeçmesi daha kolay oldu. Bunun yanında otellerde mevcut duruma ayak uydurup, tatilciyi mağdur etmeyerek, sezon ortasındaki fiyatlarını yumuşattı.

Düğünlerin en az yapıldığı ay temmuz

İkinci tur tarihi olan 8 Temmuz ise bu yıl evlenen çiftlerin pek tercih etmediği bir tarih oldu. Bu yıl ramazan ayı ve bayramın haziran ayına gelmesiyle düğün en çok mayıs ve ağustos ayları tercih edildi. Haziran ayının da son yoğun ay olduğunun altını çizen Sheraton Gran İstanbul Ataşehir’in Genel Müdürü Soner Metin, “Temmuz ayı özellikle okulların kapanmasıyla tatil ayı olarak kabul edildiğinden düğün organizasyonları için pek tercih edilmiyor. Bu sebeple 8 Temmuz’da iptal oranları yüksek olmadı” dedi.

Promosyon sektöründe seçim hareketliliği

Promosyon başta olmak üzere birçok sektörde 24 Haziran seçimleri dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, partilerin hazine yardımı ve milletvekili aday adaylığı başvurularından elde ettiği gelire dikkate alındığında, bu meblağa adayların şahsi harcamaları da eklenince 2 milyar liralık seçim harcamasının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi. Güler, bu kapsamda promosyon harcamaları için ayrılması beklenen tutarın 500 milyon lira olduğunu aktararak, “Sektörümüz de kendi içinde gruplara ayrılıyor. Bayrak üretiminde yüzde 200 artış yaşanıyor ve taleplere 3 vardiya çalışılsa da yetişilemiyor. Aynı durum, araç ve bina giydirmeleri, poster, afiş ve şapka üretimi ve ithalatı yapan firmalar için de geçerli” dedi. Seçim dönemlerinin gözde promosyon ürünlerinin bu yıl da klasik olarak şapka, kalem, rozet, tişört, önlük, çikolata olduğuna işaret eden Güler, erken seçim kararı nedeniyle sektörün yeni promosyon ürünleri geliştirmeye vakit bulamadığını bildirdi.