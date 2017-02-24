Tayt giydiği için ceza verip, hakim yapmadılar

Staj yaptığı sürede tayt giyen Didem Yaylalı, bu yüzden disiplin cezası aldı. Yaylalı bu ceza yüzünden de mesleğe kabul edilmedi. Uğradığı haksızlıklara dayanamayan genç kız intihar etti
Darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede örgütün yargı yapılanmasına da yer verildi. İddianamede örgüt üyelerinin kendi yapılanmaları için tehlikeli gördükleri kişileri etkisiz hale getirmek tehdit, baskı, şantaj yöntemlerini uyguladığı öğrenildi.
Bu baskıları gören kişilerden biri de Didem Yaylalı. İddianamede hakim adayı Yaylalı'nın disiplin cezası aldığı. Bu ceza yüzünden de hakimlik mesleğine kabul edilmediği bilgisine yer verildi. Yaylalı'nın uğradığı bu haksızlıklara dayanamayarak intihar ettiği de iddianemede belirtildi. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi'nen mezun olan Yaylalı, hakimlik sınavını geçti. Yaylalı, atanmasına bir hafta kala ‘eksik imzalı belge sunduğu’, ‘idareye yalan beyanda bulunduğu’ iddialarıyla disiplin cezası aldı.
Bu ceza yüzündün Yaylalı, HSYK tarafından mesleğe alınmadı. Yaşadığı sıkıntılara dayanamayan Yaylalı, Fethiye'de tatil yaptığı otelde intihar etti. Yaylalı'nın arkadaşları, staj yaptığı dönemde Yaylalı'nın tayt giydiğini ve bu yüzden de uyarı aldığını anlattı.
Konuyla ilgili açıklama yapan baba Yaşar Yaylalı da HSYK üyelerinin bazı kişileri elemek için bu tarz yollara başvurduğunu söyledi. Kızını HSYK'nın imamı olduğu belirtilen Hüseyin Yıldırım'ın odasına çağırdığını anlatan baba, kızına 'biat edeceksin' denildiğini söyledi. Kızının bu durumu kabul etmediğini belirten baba, bu yüzden kızını kendi isteğiyle ayrılması için çaycıların yanına çalışmaya gönderdiklerini anlattı.
Ölüm tehditleri aldım
Emekli astsubay baba Yaşar Yaylalı, kızının ölümünün ardından yaptığı açıklamalar yüzünden ölüm tehditleri aldığını anlattı. Kızının çağdaş bir hukukçu olduğunu belirten Yaylalı, kızının kendisine 'Baba ben ölürüm de kimse beni doğruluktan dürüstlükten vazgeçiremez' dediğini anlattı. Sadece kızının değil onunla birlikte 7 kişinin daha atamasının yapılmadığını belirten baba, kızı öldükten sonra Meclis'te bir düzenleme yapıldığını ve o zaman o 7 kişinin atandığını söyledi. (Hürriyet)