"Tazelenme Üniversitesi"nde tangoyla "gençlik aşısı"

Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla açılan "Tazelenme Üniversitesi", en genci 60 yaşındaki öğrencilerine eğitim veriyor.

Kampüs içinde 2016 yılında faaliyete geçen ve tek kayıt şartı "60 yaş" olan "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrenci sayısı 400'e ulaştı.

Haftanın 3 günü, "3. Kuşak" olarak nitelenen "gönlü genç" öğrenciler, sınıfları dolduruyor.

"Tazelenme Üniversitesi"nin eğitim programında yemek pişirme sanatı, ziraat ve bahçe bitkileri, psikodrama, arkeoloji, hukuk, felsefe, kozmoloji, ağız ve diş sağlığı, iletişim gibi derslerin yanı sıra yoga ve Arjantin tango gibi konular da yer alıyor.

"Tazelenme Üniversitesi"nde tango öğreten EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine "mini mini birler" diye seslendiğini söyledi.

Bir çocuk ya da gençteki heyecanı onlarda da bulduğunu belirten Göksel, "Derslere çok hevesli geliyorlar." dedi.

Tango dersi öğrencilerinden 66 yaşındaki Osman Tartılacı, derslere yaşlıların değil, yaş almışların katıldığını kaydederek, "Örgü dersinden çıkıp tango öğreniyorum. O kadar mutluyum ki ayaklarım yere değmiyor." diye konuştu.

Tartılacı'nın dans partneri 64 yaşındaki emekli öğretmen Özgen Gürler de tangoyu iyi öğrenip yarışmalara katılmak istediklerini söyledi.

- Kızı velisi oldu

Üniversitenin 80 yaşındaki öğrencisi emekli memur Güler Çelmen de geçen dönem hukuk dersi aldığını, şimdi de el işi, örgü ve halk oyunu öğrendiğini söyledi.

Kendisini "orta yaş" grubunda gördüğünü, derslere girdikçe gençleştiğini söyleyen Çelmen, okula gelirken kızı Gamze Akça'nın da kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Annesine veli olan Gamze Akça da "Önceden annelerimiz bizi okula getirirdi, şimdi veli olarak biz geliyoruz. Derslere devamlılıklarını kontrol ediyoruz. Bizim desteğimizi hissediyorlar ve hayatın içinde olduklarını ifade ediyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

O şimdi öğrencisinin öğrencisi

"Sevgiyle örüyorum" dersini alan 78 yaşındaki Şener Dedebal, 45 yıl önce Nazilli Öğretmen Okulu'nda matematik dersi verdiği Sevgi Çetintepe'den bugün ders almanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıllar sonra öğrencisiyle rolleri değiştiklerini anlatan Dedebal, "Öğretmenlikten emekliyim ve hala öğretmenimden bir şey öğrendiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Matematik öğretmenine file örmeyi öğreten Sevgi Çetintepe, örgü ile zihinlerin dinç kaldığını, alzaymır gibi hastalıkları uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Balkan ülkeleri ve Türkiye'de düzenlenen masterler atletizm yarışmalarında dereceleri bulunan 79 yaşındaki üniversite öğrencisi ve emekli kimya yüksek mühendisi Şeref Çetinalp de "Spor ve hayat beni ne kadar kabul ederse o kadar devam edeceğim. Sporun da öğrenmenin de yaşı yok." ifadesini kullandı.

- Ders programı talebe göre belirleniyor

Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Yürütücüsü İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, başka üniversitelerde de benzer çalışmalar bulunduğunu, her üniversitenin gelen talebe göre ders programını belirlediğini ifade etti.

Amaçlarının sağlıklı ve aktif yaşlanmayı sağlamak olduğunu, 4 yıllık eğitimin sonunda başarılı olan öğrencilere katılım belgesi vereceklerini kaydeden Şahin, "Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, yüksek lisans ve doktora da yapmak istiyor." diye konuştu.