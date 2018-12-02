TBMM Başkanı Yıldırım ve Kılıçdaroğlu buluştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştirdiği belirtiliyor.

45 DAKİKA SÜRDÜ

45 dakika süren görüşmenin ardından TBMM Başkanı Yıldırım, "Seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti. Daha sonra Meclis tatile girdi. Yeni dönem için istişare fırsatı bulduk, hem de iade-i ziyareti imkanı bulduk" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Sayın Başkan nezaket ziyaretinde bulundu teşekkür ediyorum" diye konuştu.