TBMM bedelli askerlikteki 28 günü masaya yatırdı

Kamuoyundan bedelli askerlikle ilgili 28 gün askerlik süresinin kaldırılması yönünde yoğun talep geldi. Bunun üzerine AK Parti kurmayları sürenin kaldırılmasına sıcak bakıyor. Konu masaya yatırıldı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi 23 Temmuz Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. AK Parti kurmayları, Plan ve Bütçe Komisyonu ile ilgili bakanlıkların temsilcileri komisyon toplantısı öncesi kamuoyundan gelen talepleri de dikkate alarak torba teklifin tümünü tekrar masaya yatırdı.

Talepler doğrultusunda ne tür değişiklikler yapılabileceği enine boyuna tartışıldı. Yapılan bu çalışmalar kapsamında kamuoyunun talepleri doğrultusunda değiştirilmesi tartışılan düzenlemeler şöyle:

Teklifte en çok tartışılan konu 28 günlük temel askerlik süresi oldu. 28 günlük sürede çalışanlar ücretsiz izinli sayılsa da esnaf, doktor, ihtisas yapanlar gibi gruplar açısından sıkıntı sürüyor. Vatandaşlar direkt telefonla arayarak ya da sosyal medya üzerinden AK Parti'ye yoğun baskı yapıyor. Gelen talepler doğrultusunda 28 günlük temel askerlik süresinin kaldırılması tartışmaya açıldı. Yapılan toplantıda buna sıcak bakıldı. İlgili kurumların da onay vermesi halinde değişiklik gündeme gelebilecek. Değişikliğin yapılması halinde bedelli askerlik düzenlemesinde olduğu gibi 25 yaş ve 15 bin lirayı ödeme koşulunu yerine getirenler askerlik görevini yapmış sayılacak. Bedelliden 400 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Bunların bir aylık eğitimlerinin devlete maliyeti de 28 günlük sürenin kaldırılmasında etkili olacak.

FİRARİLERE DE BEDELLİ

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için uygulanan dövizli askerlik ile ilgili de belli değişiklikler yapılması masada. Bu konuda en çok talep 2 bin euroluk bedelin daha aşağı çekilmesi oldu ancak yapılan değerlendirmeler sonrasında bundan geri adım atılmaması benimsendi. Dövizli askerlik yapanların 28 gün uzaktan eğitim alması gerekiyordu. Uzaktan eğitimin ise kaldırılması düşünülüyor. Bedelli çıkmadan askerden kaçanların da gerekli koşulları yerine getirmesi halinde düzenlemeden yararlandırılması tartışılıyor. Bu durumda olan 5 bin 700kişi bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çürük raporu alanların da istedikleri takdirde "Askerliğimi yaptım" diyebilmeleri için bedelliden yararlanmasına da sıcak bakılıyor. Yasa kapsamında, doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşları bin 500- 2 bin lira civarında artacak. Bu uygulamadan kamuda çalışan eczacıların da yararlanması yönünde istekler AK Parti'ye ulaştı. (Sabah)