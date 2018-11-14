TBMM'de intihar girişimi. Milletvekilleri ikna etti

TBMM Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan bir vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan vatandaş, milletvekilleri tarafından ikna edildi

TBMM'de intihar girişimi. Milletvekilleri ikna etti
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:59

TBMM Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aşağıda branda gerilerek tedbir alınırken polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Milletvekillerinin girişimleri ile çatıya çıkan vatandaş ikna edildi.

İntihar girişiminde bulunan kişinin 20 gündür AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile görüşmek istediği ancak görüşemediği kaydedildi.

SAFFET SANCAKLI İKNA ETTİ

Olaya müdahale eden AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti. Vatandaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı tarafından ikna edildi.

Etiketler; #tbmm #intihar girişimi #tbmm intihar
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