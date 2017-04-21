Tecavüz sonrası uyuya kalınca çırılçıplak yakalandı

İstanbul'da bir kişi, girdiği evdeki kadına tecavüz etti. Daha sonra uyuyakalan şahıs, polis tarafından çıplak yakalandı

İstanbul 'da bir kişi kendisinden 39 yaş büyük kadının evine zorla girip kadını bıçakla tehdit etti. Kadına cinsel saldırı da bulunan kişi daha sonra da uyuyakaldı. Saldırganın uyuması ile birlikte kadın, evin kapısını kilitledi ve komşusuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, saldırganı çıplak bir şekilde yakaladı.

UYUYAKALDIĞI YATAKTA ÇIRILÇIPLAK YAKALANDI

MAĞDURUN YAŞI GEREKÇE GÖSTERİLEREK SANIĞA 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

İSTİNAF CEZAYI 5 YIL 4 AYA DÜŞÜRDÜ

Fatih'te saat 03.00'de kendisinden 39 yaş büyük kadının evine giren ve olay tarihinde 17 yaşında olan M.T., bıçakla tehdit ettiği kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra uyuyakaldı. Saldırganın uyuması üzerine evin kapısını kilitleyen kadın, üst kat komşusuna çıkarak polisi aradı.Eve gelen polis, uykudaki saldırganı çıplak vaziyette yakaladı. Sanık hakkında yerel mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 8 ay ceza verdi.İstinaf Mahkemesi, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 8 yıllık hapis cezasını kaldırarak, sanığı "Cinsel saldırı" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı.Fatih, Balat'ta 20 Aralık 2013 tarihinde gece 03.00 sıralarında olay tarihinde 56 yaşında olan S.K.'nın evine giren M.T., bıçak zoruyla tehdit ettiği S.K.'ya cinsel saldırıda bulundu.Saldırganın sabaha doğru kanepede uyuyakalması ile kapıyı kilitleyen S.K., üst katta oturan komşusuna çıkarak polisi aradı. Eve gelen polis, uykudaki saldırganı çırılçıplak vaziyette yakaladı.M.T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, M.K.'nın gece 03.00 sıralarında S.K.'nın oturduğu dairenin sağlam olmayan tahta kapısını itekleyerek açıp içeri girdiği, ölümle tehdit ettiği, bıçak zoruyla S.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu, ardından sabaha doğru kanepede uyuyakaldığı, bunu fırsat bilen mağdur S.K.'nın saldırganın üzerine kapıyı kilitleyerek üst kat komşusuna gittiği, buradan polisin arandığı, M.T.'nin uyuyakaldığı çekyat üzerinde çıplak vaziyette yakalandığı anlatıldı.İddianamenin gönderildiği İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Kasım 2016 tarihli karar duruşmasında M.T.'yi, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Olay tarihinde 17 yaşında olan M.T.'nin cezasına, 'yaş indirimi' uygulayarak 8 yıla indiren mahkeme, suçun işleniş biçimi ve müştekinin olay tarihinde 56 yaşında olmasını gerekçe göstererek sanığa iyi hal indirimi yapmadı.Mahkeme, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da sanığa 1 yıl 8 ay ceza verdi.Cezayı çok bulan ve iyi hal indiriminden yararlandırılmayan sanık, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın istinaf talebini dün yaptığı duruşmada değerlendirdi.20. Ceza Dairesi, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanığa, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan verdiği 8 yıllık hapis cezasını kaldırarak, sanığı, "Cinsel saldırı" suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını gerekçe gösteren 20. Ceza Dairesi, 8 yıllık cezayı 5 yıl 4 aya indirdi. Daire, sabıkalı oluşu ve olumsuz kişilik özelliklerini gerekçe göstererek sanık lehine 'iyi hal' indirimine gitmedi.Daire, yerel mahkemenin sanığa, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.