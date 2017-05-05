Tecavüz ve dolandırıcılığın intikamı acı oldu!

Anaokulu öğretmeni Dilek Demir ve üniversite öğrencisi Gülşah Şat, kendilerini manken olma vaadiyle kandırarak paralarını alıp tecavüz eden Cüneyt Pala'yı tuzak kurarak otel odasında öldürdü.



Van'da anaokulu öğretmenliği yapan Dilek Demir ile Hatay'da üniversite öğrencisi olan Gülşah Şat, ajans sahibi olduğunu söyleyip manken yapma vaadiyle kendilerini dolandıran Cüneyt Pala'yı İstanbul'da otel odasında tuzağa düşürdü.



MANKEN OLMA VAADİYLE TECAVÜZ ETTİ



OTEL ODASINDA TUZAK



BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRDÜ

Emniyetten alınan bilgilere göre, üç ay önce Cüneyt Pala sosyal paylaşım sitesi Instagram'da gördüğü Dilek Demir'e ajans sahibi olduğunu, kendisini manken yüzü olarak seçtiğini, tanışmak istediğini söyledi. Pala, İstanbul'a giden Demir'in otel odasında fotoğraflarını çekti ve Demir'den 30 bin lira aldı. Para ödemesine rağmen mankenlik yapmaya başlayamayan Demir, Pala'dan şüphelenmeye başladı Yeniden buluştukları Pala, iddiaya göre Demir'e Ankara'da otel odasında tecavüz etti ve sonrasında Demir'le iletişimi kesti.Dilek Demir, Instagram'da sahte bir hesap açarak Pala'nın iletişim kurduğu kişileri takibe başladı. Hatay'da üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyan Gülşah Şat'la ulaştı. Şat da aynı şekilde mankenlik vaadiyle kandırıldığını söylüyordu. İkili paralarını geri almak için bir plan yaptı. Plana göre, Şat, Pala ile otelde buluşacaktı. Bu buluşma sırasında Demir otel odasına gelecek, Pala'yı iple bağlayacaklar ve paralarını geri alacaklardı. Şat yanına biber gazı, Demir de bıçak ve ip aldı. Planlandığı gibi geçen cuma gecesi Pala ve Şat, Taksim'de otel odasında buluştu.Demir de otel odasına geldi. Demir ve Şat'ın iddiasına göre; Pala boğmak için Demir'in boğazını sıktı. Şat da biber gazını kullandı. Demir ise çantasında getirdiği bıçağı peş peşe Pala'ya sapladı. İki kadın daha sonra lobiye inerek otel güvenliğine olayı haber verdi. Polis ve ambulans otel odasına geldiğinde Pala çoktan ölmüştü. Polis yaptığı araştırmada, Pala'nın ajans sahibi olmadığını, başka kadınlarla da aynı vaadlerle iletişim kurduğunu belirledi. Gözaltına alınan Dilek Demir ve Gülşah Şat, cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Hürriyet)