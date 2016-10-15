Tecavüzden tutuklandı, cezaevinde intihar etti

Kız arkadaşına tecavüz iddiasıyla tutuklanan 25 yaşındaki genç, tutuklandığı günün akşamında cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi

İstanbul'da üniversite öğrencisi kız arkadaşı E.M.'nin (23) "Bana ilaç içirdi. Tecavüz etti" iddialarının ardından tutuklanan A.T. (25) cezaevinde kendini astı.



Süreç, 1 Ekim'de E.M.'nin İstanbul Emniyeti'ne başvurusuyla başladı. E.M., 11 aydır arkadaşlık yaptığı A.T.'nin kendisini Şişli'deki evinde zorla alıkoyduğunu ve ilaç içirerek tecavüz ettiğini iddia etti. Başvuru üzerine polis, A.T.'nin Şişli'deki adresine gitti. Annesi doktor, babası ise profesör olan A.T., polisi görünce kendini yaraladı.



CAMDAN ATLAMAYA KALKTI OLMADI, KENDİNİ ASTI



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken A.T., parmak izi tespiti yapıldığı esnada İstanbul Emniyeti'nin binasından camdan atlayarak intihara kalkıştı. İntiharı polisler önledi. A.T. ifadesinin ardından tutuklandı ve iddialara göre tutuklandığı günün akşamında cezaevinde kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.