Tecavüze direndi, bu hale geldi!

Samsun'da 41 yaşındaki A.İ. cinsel tacize uğradı, tacize karşı koyan kadın üzerine kezzap dökülerek yakındı. İşin acı tarafı ise bunu yapan kişi serbest bırakıldı

Olay Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 4 yıl önce Çarşamba İlçesi'ne yerleşen Azerbaycan uyruklu 41 yaşındaki A.İ., maddi sıkıntıya düştü.



Yaşadığı sıkıntı nedeniyle A.İ., daha önceden tanıdığı olan R.P.'den borç para talep etti. R.P. de kadını bunun için evine davet etti.





Borç para almak için R.P.'nin evine giden kadın iddiaya göre cinsel tacize uğradı. Saldırıya direnen kadının yüzüne de kezzap döküldü.



Talihsiz kadının yüzü, kolları ve vücudunda kezzap yüzünden yanıklar oluştu. Acı içinde kalan kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın burada tedavi altına alındı. A.İ. polise verdiği ifadesinde, "Borç para almak için evine gittim. Burada bana tecavüz etmeye kalkıştı. Direnince de üzerime kezzap döktü." dedi.





Bunun üzerine şüpheli R.P. gözaltına alındı. Ancak R.P.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.