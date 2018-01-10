Tecavüze uğrayan kadın yaşadıklarına dayanamayarak bayıldı

Adana'da 46 yaşındaki bir kadın evine gittiği sırada zorla otomobile bindirildi. Daha sonra ıssız bir yere götürülüp tecavüz edilen kadın durumu polise şikayet etti. Kadın sağlık kontrolü için gittiği hastanede ise yaşadıklarına dayanamayarak bayıldı

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bulunan Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 46 yaşındaki B.B., 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye götürdü. Daha sonra tek başına evinin yolunu tutan kadının yolu, Murat C. tarafından otomobille kesildi.



Murat C., kadını zorla otomobile bindirdikten sonra silah çekti. Daha sonra da kadını ıssız bir yere götürdükten sonra otomobilin içinde tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadının sesini duyan ise olmadı. Daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulan kadın polise giderek şikayetçi oldu.



Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı daha sonra ise sağlık raporu için Adli Tıp birimine götürüldü. Burada muayene edilen kadın yaşadıklarına daha fazla dayanamadı ve bayıldı. Talihsiz kadın polis otosuna bindirilemeyince ambulansa haber verildi. Kadın daha sonra ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.



Tutuklandı

Öte yandan tecavüzcü Murat C. ise polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Murat C. daha sonra ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.