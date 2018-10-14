Tedavi edip suya saldılar

Mersin'deki Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavileri tamamlan 3 caretta caretta cinsi kaplumbağa denizle buluştu

Tedavi edip suya saldılar
14 Ekim 2018 Pazar 11:39

Uzun süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan kaplumbağaların denizle buluşması dolayısıyla merkez önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdür Vekili Mustafa Kandırmış, şimdiye kadar merkezde 26 kaplumbağanın tedavilerinin tamamladığını, 3 tanesinin daha suyla buluşturduklarını bildirdi.

Mersin sahillerinin kaplumbağa yuvalama alanlarına ev sahipliği yaptığını belirten Kandırmış, "Kumsallar günlük olarak izlenmekte kaplumbağaları ve yaşam alanlarını tehdit edecek faktörler engellenmekte ya da giderici tedbirler alınmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla 2018 yılında Mersin kumsallarında 3 bin 408 deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından, sağlığına kavuşan kaplumbağalar merkez görevlilerince denize bırakıldı.

Vatandaşlar ve çocuklar da hayvanların suyla buluşmasını ilgiyle izledi.

Törene Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tedavi #su #kaplumbağa
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