Teğmen Gören: Temizliği hem dağda hem evde yaparız

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görevli olduğu teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor

Jandarma Teğmen Özlem Gören, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görev yaptığı teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde bir kadın olarak jandarma üniforması giymesiyle ilgili duygularını anlatan Teğmen Gören, jandarma personeli olmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.



Bu teşkilatta yer aldığı için kendisini "şanslı" olarak nitelendiren Gören, asker olmak için doğduğunu ve başka bir meslek yapabileceğini düşünmediğini belirtti.



Jandarma olmanın birçok zorluğun yanında huzuru da beraberinde getirdiğini vurgulayan Gören, kadın jandarma personeli olmakla ilgili, "Gecen gündüzün ve mesai mefhumun yoktur. Çalışma şeklimiz 7/24'tür. Bayramımız, özel günümüz yoktur çünkü herkesin eğlendiği günlerde jandarma asayişi sağlamak zorundadır. Mesleğimizde cinsiyet ayrımı yoktur. Yaptığımız iş kutsal bir görevdir. Bu iş, cinsiyet meselesi değil, memleket meselesidir. Aslanın dişisi de aslandır." diye konuştu.





"Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız"



Gören, vatanı savunmanın imandan olduğunu ve zorluklar karşısında pes etmek gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi, hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.



Mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini ve ailesinin de bu duruma alıştığını ifade eden Gören, eskiden sadece erkeklerin görev alanında olan jandarma gibi kolluk kuvvetlerinde, toplumda duyarlılığın artmasıyla beraber kadın personel sayısının da arttığına dikkati çekti.



Gören, kadın-erkek ayrımının yaşanmadığını belirttiği Jandarma Teşkilatında personel olmanın bir yaşam tarzı olduğuna işaret etti.



Jandarma üniforması giymekten dolayı her gün Allah'a şükrettiğini vurgulayan Gören, mesleğini ilk günkü gurur ve heyecanla yaptığını ifade etti.





"Kadın astsubay öğrencilerimiz emir verilse Afrin'e koşarak gider"



Kendisiyle aynı mesleği yapmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Gören, şunları söyledi:



"Eğitimlerde başarılı olmak için ellerinden gelen en üst gayreti gösteren, disiplinli, mesleğine aşık, milli ruh ve bilinçte olan yaklaşık 400 aslan yürekli jandarma kadın astsubay öğrencilerimizle birlikteyiz. Yürekleri vatan aşkıyla çarpan bu kızlarımız, şu an emir verilse Afrin'e koşarak giderler, buna eminim. Bizler gibi bu mesleğe aşık yürekleri vatan aşkıyla yanan, hudutta gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olan kadınlarımız varsa Jandarma Genel Komutanlığının açtığı sınavlara başvuruda bulunabilirler."



Terör bölgesinde zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yapan komutanlarına ve silah arkadaşlarına selamlarını ileten Teğmen Gören, "Afrin'deki silah arkadaşlarımızla birlikte hainlere bir kurşun sıkmayı Allah bize de nasip etsin. Bu, bizim için en büyük şereftir." dedi.



Görevli olduğu akademide, hemcinslerinin astsubay olarak yetişmesi için sınıf ortamında ve sahada eğitim veren Teğmen Gören, Afrin aslanlarını doğuran yiğit annelerin, şehit ve gazi annelerinin ve omuzlar üzerinde yükselmeye layık olan tüm kahraman kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.