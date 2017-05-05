Tek bacağı olmayan Özge'ye destek yağdı. Baba, bacak nakli istedi

Antalya'da babasının 150 liralık düzeneği eşliğinde protez bacağıyla adım atan 3 yaşındaki Özge Yıldırım, kol bacak nakilleriyle dünyaca tanınan Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edilecek.



Kepez İlçesi'nde, sol bacağı dizinden kesilen Özge Yıldırım'ın durumunun DHA'nın haberiyle kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından minik kız, babası Ali İhsan Yıldırım'la yeni bir umut için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Ali İhsan Yıldırım'ın fizik tedavi için yeterli parası olmadığı için kendi çabasıyla evinde 150 liralık düzenekle Özge'ye yürümeyi öğretmesinin öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'nin her tarafından küçük çocuğa destek gelmişti.



Ali İhsan Yıldırım, bugün de yaptığı kol ve bacak nakilleri ile dünyaca bilinen Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmeye geldi. Yıldırım, Prof. Dr. Ömer Özkan yerinde olmadığı için 8 Mayıs Pazartesi günü kendisiyle bir araya geleceklerini kaydetti.



NAKİL OLURSA MUHTEŞEM OLUR



EVDEKİ DÜZENEK OYUNCAĞI OLDU

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan baba Yıldırım, ABD'de 11 yaşında bir çocuğa çift el nakli yapıldığı haberlerini bildiğini belirterek, "Daha büyük bir başarıya neden imza atılmasın. Ellerinden gelirse çocuğumuza bir nakil olursa çok mutlu oluruz. Prof. Dr. Ömer Özkan dünyaca ünlü bir hocamızdır. Elinden büyük başarılar geldi. Bize de bir umut olur umarım. Bir de nakil olursa muhteşem bir şey olur" dedi.Evdeki düzeneği artık Özge'nin oyuncak olarak kullandığını dile getiren baba Yıldırım, hızlı koşmayı öğrenmesi için bu düzeneği henüz kaldırmayacağını söyledi. Yıldırım, "Özge burada doğdu, umarım burada da nakil olur. Nakil olursa çok seviniriz. Çocuğum o zaman normal insanlar gibi hayatına devam edecek. Ek bir parça ile hayatına devam etmekten kurtulacak" diye konuştu.