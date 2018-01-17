Tekirdağ'da dehşet! Cenini parçaladılar!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğunda parçalanmış cenin bulundu. Polis, koşarak apartmandan çıktığı görülen kadın ve erkeği yakalamak için çalışma başlattı

Tekirdağ'da dehşet! Cenini parçaladılar!

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cambazlar Sokak'taki bir apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan gelen sesler üzerine aşağı indi. Bir kadın ile erkeği binadan çıkarken gören apartman sakinleri, merdiven altındaki boşlukta ise parçalanmış cenin bulunca polise haber verdi. Gelen ekipler, sokak üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kadının düşük yaptıktan sonra erkek arkadaşıyla kaçtığı üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #cenin #cenin parçalama
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