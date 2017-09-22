Tekne faciasında ölü sayısı yükseldi!

Kocaeli'nin Kefken ilçesinde içinde mültecilerin bulunduğu tekne battı. Olayla ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp!

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kefken İlçesi açıklarında, içerisinde göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesi battı. Olayda, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. 38 göçmenin kurtarıldı, 20 göçmeni arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, arama faaliyetlerinde 38 göçmenin kurtarıldığı, 15-20 dolayında göçmene yönelik arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



4 CESET VE KURTARILANLAR KIYIYA ÇIKARTILDI



Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 22, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 38 mülteci sağ olarak kurtarılarak Kefken'de bulunan Kovanağzı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada bulunan çok sayıdaki 112 acil ekibi, kurtarılanları sağlık kontrolünden geçirdi. Askerler boğularak ölen 4 kişinin cesedini de kıyıya çıkardı.



GENELKURMAY AÇIKLAMASI



Genelkurmay Başkanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"22 Eylül 2017 tarihinde saat 01:35’te Kefken/Kocaeli’nin 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunması üzerine; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak arama kurtarma harekatı başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetine TCG Kilimli (Olay yeri koordinatörü) ve TCG Tuzla karakol gemileri ile 1 deniz karakol uçağı ve 2 Sikorsky SH-70 deniz helikopteri katılmaktadır. Bölgede kurtarılan pek çok kazazeden biri olan yaralı kız çocuğu ileri tıbbi müdahale maksadıyla helikopter tarafından bölgeden tahliye edilerek Kocaeli Cengiz Topel Hava Üssü’ne intikal ettirilmiş ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir."



HAMİLE KADIN DÜŞÜK YAPTI



Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan bir kadın göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılan sağlık kontrolünde doğuma yakın olduğu anlaşılınca helikopterle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde kadının düşük yaptığı belirlendi. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca 7 yaralı da ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.



ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Sahile çıkarılan 5 kişinin cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda tabutlara konularak cenaze araçlarıyla Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ayrıca 1'i çocuk 6 kişi de ambulanslarla sevk edildiği Kandıra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



TEKNEDE 70'E YAKIN KAÇAK VAR, ÇOĞU IRAKLI



Kaçakların ağırlıklı olarak Irak uyruklu olduğunu söyleyen Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, "Kaza uluslararası sularda oldu. Teknede 70'e yakın göçmen olduğu söyleniyor. Hastanemize 6 yaralı göçmen geldi. Diğer yaralıları diğer hastanelere gönderdik. Hastanemizde 5 göçmen cesedi var. Yaklaşık 100 kilometre ileride oldu. Ağırlık olarak Irak uyruklular" dedi.



ROMANYA'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI



İddiaya göre Irak'ta yapılacak referandum nedeniyle savaş çıkacağı korkusuyla ülkelerinden kaçtıkları öğrenilen kaçakların Zonguldak'tan tekneye binerek, Romanya'ya gitmeye çalıştıkları belirtildi.