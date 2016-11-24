Eskişehir'de 53 yaşındaki İsmet Ateş, telefonunu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay Eskişehir'de sabaha karşı saat 04.00 civarında meydana geldi. Bir otelde çalışan 53 yaşındaki İsmet Ateş, eşi 49yaşındaki tekstil işçisi Selime Ateş'i aradı. Eşinin cep telefonunu açmamasına sinirlenen adam, eve giderek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Ateş, eline aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı.



Gürültüleri duyan komşular ise olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 3 çocuk annesi Selime Ateş'i ambulansla hastaneye kaldırmak istedi. Ancak kadın, yolda hayatını kaybetti.



İsmet Ateş ise gözaltına alınırken, Ateş'in eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.