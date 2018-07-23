Temizlemek için girdiği makinede öldü!

Antalya'nın Finike ilçesinde bıçaklarını temizlemek için plastiklerin parçalandığı makinenin içine giren Nurettin Aksongur (54), kendisini fark etmeyen N.A. (49) adlı kadın işçinin makineyi çalıştırması sonucu can verdi. N.A. gözaltına alındı

Temizlemek için girdiği makinede öldü!
23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22

Finike'ye bağlı Yenimahalle'de plastik kasa üreten bir fabrikada çalışan Nurettin Aksongur, sabah saatlerinde bıçaklarını temizlemek amacıyla, plastiklerin parçalandığı makinenin içine girdi. Bu sırada iddiaya göre Aksongur'un içeride olduğunu fark etmeyen N.A. (49) adlı kadın işçi, makineyi çalıştırdı. Nurettin Aksongur, hızla çalışan makinenin içinde yaşamını yitirdi.

Nurettin Aksongur'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü. N.A. ise gözaltına alındı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #finike #ölüm
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