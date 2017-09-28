Teneffüste öğrencileri arı soktu

Başiskele Kartonsan İlkokulu'nda teneffüse çıkan öğrenciler arasında bulunan 8 öğrenci, okul bahçesi içerisinde yuva yapan arıların saldırısına uğradı. Müdür yardımcısı öğrencilerin bağırışlarını duyarak yanlarına koştu. Arılar müdür yardımcısını da soktu. Okuldaki idarecilerin haber vermesi üzerine okula gelen 112 Acil ekibi 2 öğrenciyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, müdür yardımcısı ve 6 öğrenciyi ise özel bir hastaneye kaldırdı. Okula gelen itfaiye ekibi arıların bulunduğu yuvayı toprak örterek kapattı.Kaynak: DHA
Öğrencilerin arı kovanını düşürdüğünü söyleyen bir öğrenci, "Teneffüse çıkmıştık. Çocuklar arı kovanını düşürdü. Etrafımızı arılar bastı sonra ve bizi soktular" dedi.
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