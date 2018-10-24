Tente Ve Gölge Sistemleri

Tente Ve Gölge SistemleriMevsim şartlarının değişiklik göstermesi nedeniyle ev ya da iş yerlerinde tente ve gölge sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tente Ve Gölge SistemleriMevsim şartlarının değişiklik göstermesi nedeniyle ev ya da iş yerlerinde tente ve gölge sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş ışığı, yağmur, rüzgar ya da kar gibi dış etkenlere karşı koruma amaçlı olarak tente sistemleri kullanılabilir. Balkon, kafe, havuz başı ve restoran gibi pek çok mekan için bu alanda verilen hizmetlerden yararlanabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun bir model bularak, olumsuz hava şartlarından kurtulabilirsiniz. Yaz ya da kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında dış etkenlere karşı mükemmel bir koruma sağlayabilirsiniz. Manuel ya da otomatik özelliğe sahip tenteleri tercih edebilirsiniz





Kullanışlı Tente Modelleri



Mafsallı, tam kasetli, çift açılır, yarım kasetli, Fransız tipi sabit, pencere tipi klasik ve körüklü modelleriyle ihtiyaca uygun bir koruma sağlayan tente kullanışlı bir gölge sistemidir. Mafsallı model, tüm tentelerin temelini oluşturmaktadır. Hem ekonomik hem de estetik bir görüne sahip olan bu model, hangi mekana uygulanırsa uygulansın hoş bir görüntü ortaya koyar. Hareketli saçak sistemi yer alan modelde, ön saçak kısmı aşağı ya da yukarı doğru hareket ettirilerek, cepheden gelmesi mümkün olan güneş ışınları engellenebilmektedir. Manuel olarak tasarlanan ürün, duvar tip buton ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilir. Uzun süre gölge sağlanabilir.

Özel mekanlar için tam kasetli tente sistemleri tercih edilebilir. Bu model, uygulandığı mekanla uyumlu bir bütünlük oluşturabilmektedir. Kapalı konumdayken, uzun ömürlü kullanılabilir. Saçaklı, saçaksız, uzaktan kumandalı veya manuel olarak uygulanması mümkündür. Yarım kasetlisinde ise; mekanik aksam ve kumaşın üst kısmı kapalıdır. Tenteyle duvar arasında yağmura karşı iyi bir şekilde koruma sağlanabilir.

Mekanın duvar montaj imkanı bulunmuyorsa; çift açılır tente modeli düşünülebilir. Bu model, açık alanda iki yana doğru açılarak, istenilen düzeyde bir koruma sağlayabilmektedir. İkisi birden açılmadan da kullanılabilir. Arada kalan kısım, üstten alüminyum çatı sabitlemesi yapılarak yağmurdan korunabilmektedir. Kullanılacak sistem genelde mafsallı, isteğe göre de tam kasetlidir. Mekanınıza büyüleyici bir hava katmak isterseniz; Fransız tipi sabit modeli tercih edebilirsiniz. Dekoratif amaçlı bir uygulama düşünüyorsanız; pencere tipi klasik tente sistemleri hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Gölge sağlamak için ise, körüklü tenteleri tercih edebilirsiniz.





Tentenin Kullanıcılarına Sağlamış Olduğu Avantajlar



Kullanıcılarına birden fazla avantaj sunan gölgeleme sistemleri, bulunduğu ortamı yaz ve kış olmak üzere dış etkenlerden korumaktadır. Görsel açıdan bakıldığında bu hizmetten faydalanmak, ortamı çok daha güzel bir görünüme kavuşturmaktadır. Kaliteli bir hizmet alabileceğiniz Rose Tente, size özel çözümler üretebilmektedir. Konforu ve güvenliği bir arada sunan modelleriyle, kullanıcılarını büyük ölçüde memnun etmektedir. Kolay kullanım özelliğine sahip olmaları, bu ürünlerin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden biridir. Özellikle tatil beldelerinde bu tip ürünlerin kullanımı önerilmektedir. Pratik kullanım avantajı ile ortamı dış etkenlerden koruyan gölge sistemleri sayesinde, mekanlara estetik bir görüntü katabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun modeli bularak, bu alanda verilen hizmetlerden en güvenli şekilde faydalanabilirsiniz.