TEOG'un yerine ne gelecek? İşte ilk açıklama...

MEB müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili olarak "Sınavsız model seçeneği değerlendiriliyor" dedi

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili açıklamalarının ardından Bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu, çalışma verilerinin Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.



Tekin, Kanal 24 Televizyonu'ndaki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Yusuf Tekin, 70 bin kurumda 18 milyona yakın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmenle yeni eğitim öğretim döneminin başladığını belirterek, yeni dönemin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması ve "TEOG kalkıyor mu? Cumhurbaşkanımız ABD'ye giderken 'Kalkacak' dedi" sorusuna karşılık Tekin, "Cumhurbaşkanımız böyle söylediğine göre kalkacaktır." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'te Başbakan iken SBS ile ilgili talimatlar verdiğini aktaran Tekin, o dönemde liselere geçişte, merkezi bir sınav olmadan yerleşme modeline doğru bir yönelme, buna ilişkin bir programlama için kendilerini talimatlandırdığını dile getirdi.



Tekin, şöyle konuştu:



"Şunu kabul etmek lazım, ideal olan şey, ortaöğretime geçiş sürecinde, ilkokul, ortaokul çağındaki çocukları, herhangi bir sınav baskısı ile baskılamadan, bir stres altına sokmadan lise eğitimine devam etmesini temin etmek. İdeal olan bu. Ama Türkiye'nin kendine özgü koşulları, lise sayısının fazlalığı, liseler arasındaki eğitim anlamındaki kategorileştirme gibi faktörler göz önünde bulunduğunda Türkiye, kendi öznel koşulları itibarıyla böyle bir sınav süreci çözüm olarak üretmiş. Ama bu ideal ve doğru çözüm değil.



Sayın Cumhurbaşkanımızın 2013'ten beri talimatları bu yönde. Yakın bir zamanda, liselere geçişte sınavsız bir dönemin başlayacağını ümit ediyorum. Bu talimat sonrası zaten Bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışmaya başladık. Çalışma verilerini, sayın Bakanımıza, sayın Başbakanımıza arz edip Cumhurbaşkanımızın onaylarını aldıktan sonra, kamuoyuyla da paylaşmış oluruz."



"O zaman net olan şey TEOG kalkacak" ifadesi üzerine Tekin, "Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde zaten." diye konuştu.



TEOG sisteminde kasım ayındaki ortak sınavın yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da Tekin, "Bu sorulara sayın Bakanımızın ve Başbakanımızın onayını aldıktan sonra cevap vermek doğru olacaktır. Biz, bürokrat olarak hazırladığımız modeli, makamın onayına sunarız ardından kamuoyuyla paylaşılır." cevabını verdi.



Tekin, kasım ayındaki sınavın yapılıp yapılmayacağının ne zaman netleşeceğine ilişkin de "Sayın Bakanımız, muhtemelen çarşamba günü veya yarın bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır." ifadesini kullandı.



"Net olan şey şu, TEOG kalkacak. Yapılsa bile kasım ayında son kez yapılacak. Doğru mu?" sözlerine karşılık Tekin, "Doğru." değerlendirmesinde bulundu.



"Hangi model gelecek?"



"Mevzuattan kaynaklanan yetki karmaşası var"

"Mutlaka öğretmen alımı olur"

"TEOG yerine hangi model gelecek? Üç model konuşuluyor. Birincisi her lise kendi sınavını yapsın. İkincisi not ortalamasına göre bir yerleştirme olabilir mi? Üçüncüsü adrese dayalı bir yerleştirme mümkün mü? Bu üç modele nasıl bakıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Tekin, "Masamızda çok daha fazla seçenek var. Hepsini çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Neticesini sayın Bakanımız, Başbakanımız kamuoyuyla paylaşır." diye konuştu.Tekin, "Sınavsız bir model olur mu?" sorusunu yanıtlarken, "Olmalı. Onun alt yapısı oluşturulmalı. Öyle düşünüyorum." görüşünü dile getirdi.Masalarında, 2013'ten beri, sınavsız geçişle ilgili değişik alternatiflerin bulunduğunu dile getiren Tekin, bu konuda ilgili genel müdürlüğün ve ölçme, değerlendirme birimlerinin gerekli çalışmaları yürüttüklerini, siyasi otoritenin seçtiği modelin de kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.TEOG ile ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, Türkiye'de eğitimin problemlerinin kamuoyunda bu kadar yaygın ve doğru merkez üzerinden tartışılmasını çok yerinde bulduğunu belirterek, bu tartışmaların Bakanlığı zenginleştiren tartışmalar olduğunu, bunları dikkatle izlediklerini söyledi.Liselere geçişte bir ölçe ve değerlendirmenin mutlaka olması gerektiğini belirten Tekin, "Bu geçişle ilgili kamuoyunu rahatlatacak, objektiviteyi ve adalet inancını sarsmayacak bir değerlendirme mekanizması mutlaka olmalı." ifadesini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, bir başka soru üzerine, okul servislerinin denetimine ilişkin Türkiye'de üç farklı mevzuatın olduğuna işaret ederek, servislerle alakalı yürüyen sistematikte farklı idari mekanizmaların söz konusu olduğunu söyledi.Yürürlükteki düzenlemelere göre Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının bu konuyla ilgili yönetmeliği çıkardığını, burada okul servislerinin nitelikleri ve hizmet alımıyla ilgili prosedürün de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütüleceğinin tanımlandığını belirtti.Yönetmelikte, servislerle ilgili güvenlik mekanizmasının ise İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütüleceğinin yer aldığını aktaran Tekin, şunları ifade etti:"Biz şu anda üç bakanlık, ortak bir çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubu neticesinde, okul servis araçlarının teknik donanımları modeli, yaşı, kapıları gibi teknik anlamdaki konuları Ulaştırma Bakanlığımız ve ilgili birimleri çalışacaklar. Onlar revize edecekler. Bizimle ilgili kısımda, hizmet alınması ile ilgili yani okullarımızın servis hizmeti alması ile ilgili yöntemde aksayan bazı hususlar var. Onları biz düzeltiyoruz. Okul servislerindeki güvenlik ve denetimle alakalı konular var, onlarda da aksayan bazı hususlar var. Mevzuattan kaynaklanan yetki karmaşası var. Onları da İçişleri Bakanlığımız üstlenmiş durumda. Üç bakanlık olarak ortak bir yönetmeliği cuma günü itibarıyla tamamlamış olacağız. Cuma günü itibarıyla da bakanlarımıza arz etmiş duruma gelecek olacağız."Tekin, 2018 için öğretmen alımı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de kamuya personel istihdamının Bütçe Kanunu'nda düzenlendiğini, Bakanlık olarak kendi bütçe taleplerini ilgili birimlere Kalkınma Bakanlığı nezdinde ulaştırdıklarını bildirdi.Bütçe kanunu çıktıktan sonra kanunda kamuya bu yıl kaç personel alınacağının tanımlanacağını vurgulayan Tekin, şöyle dedi:"Hangi bakanlığın ne kadar personel ihtiyacı var, bununla ilgili bütçe kanununda tanımlanan personel sayısını bir anlamda bakanlıklar arasında bölüşüyoruz. Benim tahminim, 2018 yılı şubat ya da mart ayından önce bu konuyla ilgili ne kadar istihdam edileceğine dair herhangi bir net açıklama yapamayız. Mutlaka öğretmen alımı olur çünkü ihtiyaçlarımız var. Bizim ortalama her yıl 8 bin civarında öğretmen arkadaşımız emekliliğini istiyor. Nüfusun artması, yeni derslikler, yeni okullar bizim ihtiyacımız her yıl artıyor. Hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen istihdamı için bir kadro tahsis edecektir."