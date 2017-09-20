TEOG'un yerine 'yüzde 5' kriteri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışıyla birlikte TEOG kaldırıldı. Şimdi ise yeni bir formül arayışına girildi. Bu formüllerden biri de 'yüzde 5' kriteri

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG'un kaldırılması gerektiğini söyledi. Daha sonra yapılan açıklamalarda da TEOG'un kaldırıldığı ve bu sene yapılmayacağı belirtildi. Şimdi ise kafalardaki soru TEOG'un yerine ne gelecek? Öğrenciler liselere nasıl yerleşecek?



Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre tartışılan modellerden biri de 'yüzde 5' kriteri. Öğrencilerin yüzde 5'lik başarı diliminde yer alması için akademik okul başarısı, yetenek, beceri ve Öğretmenler Kurulu'nun seçimi de gözönünde bulundurulacak.



Yüzde 5'lik dilimde bulunan öğrenciler, merkezi sınavdan aldıkları puanlarla fen liseleri, spor liseleri, güzelsanatlar ve sosyal bilimler liselerine yerleşecek. Bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ise evine en yakın okula kayıt yaptıracak. Özel okullara giriş için tartışılan seçenekler arasında da yine MEB’in belirlediği şartlarda kurumların kendi sınavlarını yapması yer alıyor.